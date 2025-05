Treni, modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa

Pontedera, 16 maggio – La circolazione è sospesa nelle domeniche 18 e 25 maggio dalle 10.30 alle 13.30 tra Empoli e Pontedera sulla linea Firenze-Pisa.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di completamento del rinnovo degli scambi e dei binari a San Romano, sin ora effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. Gli interventi garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità della circolazione. Per esigenze tecniche le lavorazioni programmate devono necessariamente essere svolte in orario diurno.

Durante i lavori è prevista una riprogrammazione dei treni Regionali in servizio sulla linea Firenze-Pisa.

Sono previste, ove possibile, corse con bus tra Empoli e Pontedera con alcune fermate intermedie a San Romano e San Miniato.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario dei bus.

È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.