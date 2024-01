Tra il serio e il faceto. Gruppo tutto in rosa

Ha inizio la seconda parte della rassegna invernale al Teatro di Lari con un incontro di apertura eccezionale e che investirà tutta la comunità. Venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle 21.30, Le Scarlattine in “Tra il serio e il faceto”. Da un’ idea di Monica Buti che sarà sul palco con Carla Bani, Neda Priami, Raffaella Bigiotti, Orianna Castellano, Lucia Tremolanti, Sabrina Funari e Manola Sabatini.

"È molto bello vedere che in un piccolo borgo medievale il teatro è diventato uno strumento di aggregazione e coinvolgimento non solo stimolato da operatori dello spettacolo, ma anche dagli abitanti stessi", dicono i promotori dell’iniziativa.

Ed ecco che a cavallo tra il 2023 e il 2024 è nata una compagnia teatrale composta da otto donne, già protagoniste in passato delle messe in scena della compagnia di paese, quando era consuetudine nei paesi portare il vernacolo in piazza. Lo spettacolo è improntato principalmente sul mondo femminile, alternando momenti grotteschi ad altri riflessivi. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Centro Antiviolenza Frida Khalo di San Miniato.

Prevendite: i biglietti dal prezzo unico di 8 euro sono in prevendita a InLari foto e Shop: Piazza Giacomo Matteotti 1-2, Lari 0587-687132. Mentre il programma completo della stagione verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Teatro di Lari.