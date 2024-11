Torna a vivere il palco di Cascine di Buti. Spazio alla prosa

BUTI

Con un percorso iniziato nell’estate del 2023, l’associazione Teatro Buti ha voluto fortemente riprendere la programmazione di una stagione teatrale a cavallo fra il 2024 e il 2025. Con questa stagione, curata dal direttore artistico Dario Marconcini (nella foto) in collaborazione con Giulia Traversi, che ha sviluppato il progetto, associazione Teatro Buti torna con la sua attività di programmazione invernale con una serie di spettacoli che alternano compagnie e attori ormai conosciuti nel panorama dello spettacolo dal vivo a compagnie e attori molto giovani a cui si è voluto dare spazio puntando proprio l’attenzione sui concetti di memoria, futuro e presente. La stagione teatrale, che si svolgerà interamente al teatro Vittoria di Cascine di Buti, prevede sei spettacoli di prosa e una produzione.

Si comincia il 23 novembre alle 21.25 con lo spettacolo "Divine" di e con Danio Manfredini, premio UBU alla carriera, per poi proseguire il 7 dicembre con "Pluto" regia I Sacchi di Sabbia. Dopo la pausa natalizia riprenderemo il primo febbraio 2025 con "Dopo il diluvio" compagnia Muta Imago, proseguiremo domenica 9 febbraio "Se salissimo un gradino" con Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuggino, Domenica 23 febbraio "Best Regards" con Marco D’Agostin, premio UBU, a cui seguirà la presentazione del libro "Anni, lettere e valanghe. Cinque drammaturgie per la danza" di Marco D’Agostin e Alessandro Iachino, infine, 1 marzo "La morte ovvero il pranzo della domenica" di Mariano Dammacco compagnia Dammacco/Balivo. La programmazione si conclude con la produzione di associazione Teatro Buti a cura di Dario Marconcini dal titolo "Storie di Donna" con Giovanna Daddi e Irene Falconcini che interpretano due atti unici di Beckett e Strindberg.

La stagione teatrale gode del sostegno della Regione Toscana, del Comune di Buti, delle Residenze Artistiche Toscane, di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e associazione Buti Teatro. Biglietti: intero 13 euro, ridotto 10 euro. Per prenotazioni: 0587/724548, 329-1063401, 329-106 3401.

Ilenia Pistolesi