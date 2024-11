Topi nei corridoi della scuola primaria. “Già effettuati i controlli e la derattizzazione”

Ponsacco (Pisa), 14 novembre 2024 – Topi nei corridoi della scuola primaria Giusti di Ponsacco. Gli avvistamenti ci sono stati nei primi giorni di novembre e già venerdì 8 la segreteria dell’Istituto comprensivo Niccolini ha informato l’amministrazione comunale che è proprietaria dell’edificio e ha la competenza sull’espletamento delle misure relative alla sicurezza e alla corretta tenuta delle strutture scolastiche. Il Comune, con una nota inviata ieri, conferma la presenza di ratti all’interno della Giusti e annuncia il “potenziamento delle attività di contrasto del fenomeno”.

“In riferimento alle segnalazioni ricevute in data odierna (ieri, ndr) dai rappresentanti di istituto – si legge nel comunicato del Comune –, dopo aver parlato con il funzionario competente e con la dirigente scolastica, si precisa che gli uffici comunali erano già stati interessati della vicenda con comunicazione della segreteria dell’Istituto Niccolini in data 8 novembre scorso e immediatamente si sono attivati per la valutazione, il controllo e la risoluzione della problematica della presenza di topolini all’interno del plesso scolastico Giusti investendo la ditta incaricata degli interventi di derattizzazione”.

Da quanto si apprende dalla scuola la presenza di topi alla Giusti sarebbe riconducibile a episodi isolati e assolutamente gestibili dal personale, anche se ovviamente da non sottovalutare. Se gli episodi fossero stati in numero maggiore sarebbe stato necessario chiudere la scuola per una completa derattizzazione e bonifica.

“La società incaricata effettua controlli periodici e programmati nel corso dell’intero anno scolastico in tutti i plessi e pertinenze degli stessi – spiega ancora il Comune – Nel caso in cui pervengano segnalazioni di avvistamento di roditori prima del controllo già programmato, la ditta interviene prontamente con controlli di derattizzazione aggiuntivi, come è avvenuto nel caso di specie. Dal confronto tra il sindaco e la dirigente scolastica è emersa la volontà di potenziare ulteriormente l’attività di contrasto al fenomeno. Tale attività di controllo e contrasto andrà avanti per qualche altro giorno. Se la problematica dovesse persistere saranno adottate le opportune misure, anche più drastiche. La situazione è comunque monitorata costantemente ed è premura di tutti salvaguardare la salute e la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e degli operatori presenti nel plesso scolastico interessato. Si rileva, senza ovviamente voler sminuire la criticità della situazione attuale, che la presenza di topolini nelle scuole è un problema fisiologico che spesso si presenta in ambiente scolastico, come è già accaduto anche negli scorsi anni nello stesso periodo”.

g.n.