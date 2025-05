Conciatori ospiti in classe alla Carducci

Comunicazione tra pubblico e privato: questi alcuni dei temi trattati nel corso dell’incontro promosso dalla scuola media Carducci con la partecipazione dell’Associazione Conciatori. L’evento rientra tra le attività promosse dall’istituto in vista della prossima pubblicazione del giornale scolastico. Tra gli ospiti dell’incontro, il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini, che è stato intervistato dai giovani studenti presenti. Insieme a loro, ad accogliere il presidente Bandini, sono intervenuti il preside Alessandro Imperatrice e le insegnanti Alessia Bellomo e Stefania Rossi che coordinano il progetto del giornale della scuola. Tra i temi approfonditi nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione dell’ufficio comunicazione Assoconciatori, l’utilità di comunicare le risorse del distretto conciario e calzaturiero e la centralità delle interviste nell’ambito della comunicazione.

"Ringraziamo l’Assoconciatori e il presidente Riccardo Bandini - ha detto il preside Alessandro Imperatrice - che si è reso disponibile a farsi intervistare dai nostri studenti che si sono mostrati molto interessati al tema della comunicazione e dell’industria della pelle. Questo incontro ha rappresentato un reale momento di arricchimento per la nostra scuola e, ci auguriamo, anche per gli ospiti dell’Assoconciatori che sono intervenuti". “Confrontarsi con gli studenti e condividere con loro esperienze e punti di vista diversi – dice il presidente Bandini – è una bella opportunità tanto più perché ci consente di parlare di temi rilevanti per il territorio in cui questi giovani stanno crescendo. Crediamo che comunicare in modo trasversale le risorse del distretto possa contribuire a valorizzare le migliori pratiche che la nostra industria sa esprimere".