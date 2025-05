Intimidazioni al sindacalista Cgil. Revet: "Massima collaborazione"

Revet non sottovaluta assolutamente le intimidazioni che ha ricevuto un sindacalista. "La direzione aziendale di Revet torna a esprimere la sua più ferma e assoluta condanna rispetto agli episodi irrispettosi che hanno interessato il lavoratore e rappresentante sindacale Rino Campobassi", si legge in una nota firmata dall’amministratore delegato ingegnere Alessia Scappini. Campobassi – lo ricordiamo – ha trovato una micro bomboletta contenente Co2 all’interno delle sue scarpe da lavoro negli spogliatoi aziendali. Un oggetto che ha le fattezze di un "bossolo", anche se non lo è, e non contiene quindi esplosivo. Per la Cgil, che nella giornata di lunedì ha reso noto il fatto, resta comunque "un episodio grave sul quale fare piena chiarezza". "Ancora una volta, come già avvenuto nel recente passato, invitiamo tutti i lavoratori e le rappresentanze sindacali a contribuire a promuovere e mantenere un ambiente di lavoro caratterizzato da un clima di reciproco rispetto e salvaguardia della sensibilità altrui – si legge nella nota di Revet – e a segnalare alla direzione aziendale qualsiasi informazione utile a individuare i responsabili di questi gravi gesti che hanno colpito la sensibilità del lavoratore".

"La collaborazione di tutti è fondamentale per l’individuazione dei responsabili, che ci auguriamo possano comunque essere prontamente identificati grazie alla collaborazione di Revet – si legge ancora nella nota dell’ Ad Ad Scappin – con le forze dell’ordine. La direzione infine, facendo seguito al confronto già avvenuto nel corso degli ultimi incontri con le Rsu, torna a mettersi a disposizione delle sigle sindacali al fine di mettere in campo azioni di sensibilizzazione congiunte rivolte ai lavoratori".

Una risposta chiara, quella di Revet, anche all’appello della Cgil che con Alessandro Conforti – sottolineando la gravità dell’accaduto – aveva detto e chiesto: "Chiediamo che la direzione aziendale metta in campo ogni azione affinché possano essere individuate tali persone. i e condannino tali azioni. Noi faremo il possibile per tutelare i nostri rappresentanti".

Carlo Baroni