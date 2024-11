Cancello cade al suolo, paura a scuola nell’orario di uscita dei bambini

Santo Stefano Magra (La Spezia), 14 novembre 2024 – Tragedia sfiorata, venerdì scorso, alla 29 Novembre di Belaso. Erano passate da poco le 16.30 quando durante l’orario di uscita degli alunni della scuola primaria il cancello in ferro di una delle due uscite dell’istituto è improvvisamente crollato a terra. Attimi di paura tra i genitori che hanno assistito in prima persona al cedimento del cancello, in cui nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

A commentare l’accaduto esprimendo disappunto e preoccupazione è la sezione di Santo Stefano Magra del Pci: “Quello che è avvenuto all’ingresso della scuola, dove il cancello vecchio e visibilmente usurato, è caduto mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli studenti, del personale e dei genitori che frequentano l’istituto era piuttosto prevedibile. Un evento che è la diretta la conseguenza di una prolungata mancanza di manutenzione e che, a nostro avviso, si poteva evitare”. A detta dei rappresentanti del Partito comunista italiano il cancello mostrava infatti da diverso tempo “segni evidenti di degrado”, ma nessuna misura era stata adottata per intervenire tempestivamente e garantirne la sicurezza. Ritenendo inaccettabile che vengano trascurati aspetti così fondamentali per il benessere e l’incolumità della comunità scolastica il Pci avanza una serie di richieste all’amministrazione Sisti. Tra queste un’indagine immediata sulle cause del mancato intervento, con l’identificazione delle responsabilità e un piano di manutenzione regolare e trasparente per evitare il ripetersi di simili episodi che potrebbero portare a tragici epiloghi. “Chiediamo – specifica la sezione santostefanese del Pci - che venga sostituito il cancello caduto con uno nuovo e sicuro, nel più breve tempo possibile vista anche la presenza di transenne mobili e poco sicure in un’area gioco dei bambini”.

“Queste polemiche sono strumentali – replica la sindaca Paola Sisti -. Il cancello è caduto venerdì pomeriggio e siamo dispiaciuti, fortunatamente nessuno si è fatto male. Quest’amministrazione è da sempre molto attenta a tutte le nostre scuole, per la cui manutenzione investiamo importanti risorse. Basti pensare che tutti gli edifici scolastici sono dotati di certificazione antisismica”. E prosegue: “È possibile che per quel cancello mancasse il giro annuale di manutenzione ordinaria, ma poco tempo fa abbiamo affidato l’incarico proprio per verificare lo stato di tutti i cancelli scolastici e cimiteriali. L’area è stata transennata e a breve gli uffici provvederanno a effettuare le dovute verifiche dal cui esito verrà stabilito se riparare o sostituire ex novo il cancello della scuola di Belaso”.