Plebiscito su Maregatti confermato presidente per il quinto mandato

Un plebiscito per Paolo Maregatti che si avvia al quinto mandato da presidente della pubblica assistenza di Vezzano. Di professione bancario, Maregatti è letteralmente cresciuto all’interno dell’associazione, prima come volontario poi come direttore e per 12 anni da presidente. Ha avuto 152 voti su 157 votanti: "Non si può essere simpatici a tutti – ha commentato – ma non pensavo di mettere insieme un risultato così strabiliante". Un dato storico, mai prima nelle elezioni dell’associazione vezzanese si è registrato un dato così rilevante di assenso verso una sola persona, che ha sorpreso lo stesso candidato, al momento ancora presidente uscente, ma se ‘carta canta’ non ci sarà alcun ostacolo alla sua riconferma al ruolo di presidente. E non solo, a conferma di quanto i volontari abbiano ben lavorato, con qualsiasi incarico, ben sei consiglieri del consiglio passato, sono stati riconfermati su nove in totale, considerando che i tre non votati non si erano candidati per scelta. Maregatti, 41 anni, che è al settimo consiglio associativo, presidente dal 2012, è ancora incredulo: "Sono felice e soddisfatto" ha detto con emozione tangibile. Quell’emozione di chi ha dato vacanze, ferie, momenti liberi tutti alla stessa missione, quella del volontariato. Nei prossimi giorni il consiglio si riunirà per definire le cariche, per Maregatti, la strada sembra tutta in discesa.

Cristina Guala