Tentativo di furto al negozio Marsili di Pontedera: saracinesca manomessa

PONTEDERATentativo di furto al noto negozio Marsili in corso Matteotti. La notte scorsa ignoti hanno cercato di alzare la saracinesca dell’ingresso laterale su via dei Portici.

"Abbiamo trovato la serranda alzata di circa dieci centimetri – raccontano dal negozio Marsili – Evidentemente qualcuno ha provato ad aprirla per entrare. Ma non c’è riuscito perché si tratta di una saracinesca motorizzata con un sistema che impedisce di alzarla manualmente. Ovviamente, appena abbiamo notato questa anomalia, perché la serranda la sera prima era stata chiusa regolarmente, abbiamo sporto denuncia alla stazione dei carabinieri contro ignoti".

Nessun danno alla saracinesca e alla porta. Solo un campanello d’allarme, diciamo così, che ha coinvolto una delle attività più conosciute e storiche della città. Negli ultimi tempi i furti sono stati parecchi, ma hanno interessato soprattutto furgoni e auto.

Proprio l’altro giorno la polizia ha arrestato un georgiano ladro seriale trovato in possesso, in corso Matteotti, di un coltellino, grimaldelli atti allo scasso e una calamita usata per l’apertura delle auto in sosta.