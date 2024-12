Tempi incerti per la piscina. Mini rende noti tutti i conti. E attacca Toti e Grossi

CASTELFRANCO

Tempi non rispettati. Soldi persi. La piscina comunale di Castelfranco resta chiusa e non si sa quando potrà riaprire. E ora la nuova amministrazione critica l’operato della giunta Toti e dell’allora assessore allo sport Federico Grossi. "Il Comune, a causa delle inadempienze dell’amministrazione precedente – si legge in un comunicato – ha perso il contributo regionale di 354mila euro. I costi del progetto della giunta precedente da 625mila euro sono lievitati a oltre 1 milione che la vecchia amministrazione non è riuscita a coprire. Da allora, la mancanza di progettualità per una nuova soluzione ha portato i costi totali di ripristino della struttura e di tutti gli impianti alla cifra record di almeno 3 milioni di euro". "Ero all’opposizione in consiglio comunale – le parole della vicesindaca Monica Ghiribelli – e gli importi del progetto ci sembrarono subito insufficienti e il progetto approssimativo e incompleto". Progetto approvato a novembre 2021. I ritardi e le inadempienze dell’impresa appaltatrice dei lavori hanno costretto la precedente giunta a chiedere due proroghe alla Regione per poter mantenere il finanziamento di 354mila euro. Risolto il contratto con la ditta, il Comune era arrivato ad avere un’ultima proroga a giugno 2024 per la fine dei lavori. Così non è stato, i lavori alla piscina sono sempre rimasti fermi. "Siamo stati costretti a rinunciare a quel finanziamento anche su consiglio della Regione stessa – spiega il sindaco Fabio Mini – In pratica mi sono trovato un contributo di 354mila euro che era stato rinviato per ben due volte con una situazione di cantiere che per arrivare a compimento necessiterebbe di un investimento di circa 3 milioni di euro. Abbiamo tentato di usufruire di quel finanziamento per ristrutturare spogliatoi e uffici, per cercare di salvare il salvabile, ma la Regione Toscana ci ha detto di no e, aggiungo, giustamente. Siamo in carica da sei mesi e pensare che si possa risolvere questa situazione con le casse dell’ente comunale lasciateci dalla precedente amministrtazione mi sembrerebbe quantomeno incauto. Garantiamo l’impegno per arrivare alla riapertura della piscina, rimane da capire come. Le linee di finanziamento le abbiamo trovate, con un risparmio del 40 per cento rispetto al progetto dell’ex assessore Grossi, ma non sono attualmente sostenibili dalle casse comunali".

g.n.