Teatro Quando la magia diverte e stupisce

Appuntamento dedicato all’illusionismo con Hala Kasam Serata Magica, in programma venerdì 5 aprile alle 21.30, al Quaranthana Teatro Comunale di san Miniato. Si esibiranno sul palcoscenico il mago Alex, Giacomo Bertini, Gianluca Gustani, René Luden. Lo spettacolo dedicato alla magia e al divertimento riprende la fortunata collaborazione con il mago Alex, che farà gli onori di casa e sarà accompagnato da Giacomo Bertini, Gianluca Gustani, René Luden, esperti nelle varie arti dell’illusionismo.

I maghi, con diverse straordinarie doti di prestigio e di effetti magici, accompagneranno gli spettatori nel regno dello straordinario dove tutto è possibile, con una serata all’insegna divertimento e dello stupore. Alessandro Daloisio, in arte Mago Alex, ha incominciato a interessarsi di magia a otto anni, specializzandosi con successo in giochi di prestigio con le carte (oggi molti giovani aspiranti maghi vengono a lezione da lui per impararne i segreti) ma, dopo essersi diplomato in regia a Firenze nella "Bottega" di Vittorio Gassman, ha cambiato rotta iniziando ad allevare pappagalli e trasformando un altro hobby di bambino, in professione. Ora è tornato a occuparsi principalmente dell’arte dell’illusionismo. Lo spettacolo si aggiunge agli appuntamenti nella stagione teatrale del Quaranthana Teatro Miniato, una stagione che conferma la natura di piccolo teatro d’arte, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana. Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è uno spazio multiculturale, dedicato alla creazione degli spettacoli, all’ospitalità di artisti in residenza, alle stagioni teatrali e alla formazione e propone spettacoli di qualità, di altissimo livello nel panorama teatrale. Un teatro intimo, di dialogo e confronto, che ha fatto della sua perifericità una sua peculiarità e che accoglie e coltiva gli spettatori con un percorso di vivace riflessione e approfondimento.Ecco il costo dei biglietti: ingresso intero 12 euro, ridotto 11 euro per under 25 e over 65. Per prenotazioni: 370-3687878, 0571-462835 e [email protected]