Teatro Massini porta in scena i deliri di Hitler

PONTEDERA

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini consegna al teatro il Mein Kampf di Adolf Hitler in tutta la sua sconcertante portata di paranoica autobiografia di un invasato visionario. Cent’anni ci separano dal 1924, l’anno di pubblicazione. Otto anni sono trascorsi, invece, dal 2016, quando la Germania decise di consentirne nuovamente il ritorno in libreria, ritenendo che soltanto la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe. Lo spettacolo sbarca sul palcoscenico del teatro Era il 6 e 7 dicembre alle 21.

Dopo anni di lavoro incrociando i testi di tutti i comizi del Führer con la prima stesura del libro-manifesto dettato dal giovane Hitler nella cella di Landsberg, Massini propone il Mein Kampf senza filtri, non solo con lo stile ossessivo, barocco ed enfatico del testo originario, ma soprattutto in un millimetrico studio teatrale dei ritmi, dei toni, degli affondi verbali del dittatore tedesco. E la consapevolezza di questo meccanismo è l’unico antidoto al suo nefasto replicarsi. Dal primato della razza all’apoteosi del condottiero, fino alla febbre per la propaganda,il 6 e il 7 dicembre al Teatro Era va in scena l’impalcatura del nazionalsocialismo, offerto senza filtri da Massini.

Il successo internazionale di Stefano Massini arriva con Lehman Trilogy, un’opera teatrale, tradotta in 15 lingue e rappresentata sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ stata celebrata da Broadway al West End di Londra (nel 2018-2019 nell’edizione diretta dal premio Oscar Sam Mendes per il National Theatre di Londra è in cartellone a Londra al Piccadilly Theatre nel West End e all’Armory di New York), che, prendendo spunto dagli eventi successivi alla crisi economica del 2008, racconta l’ascesa e il declino della dinastia Lehman.

In Italia viene portata sul palco in versione estesa per la prima volta nel 2015 da Luca Ronconi, raccogliendo un notevole successo di critica e pubblico e numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Ubu. Dal 2015 al 2020 è stato consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano. Nel 2022, la produzione teatrale di Broadway ha ricevuto cinque Tony Award, consolidando Massini come una figura di rilievo nella drammaturgia contemporanea.

Ilenia Pistolesi