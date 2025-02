Teatro delle sfide Il Cabaret o quello che è

BIENTINADa Firenze a Parigi e ritorno. Risate, musica, canzoni e racconti per descrivere cosa è il cabaret. Il tutto, sotto i riflettori della nuova stagione 2024/2025 del Teatro delle Sfide di Bientina. Sabato 22 febbraio alle 21, l’associazione culturale Zera presenta ‘Cabaret o quello che è’. Con Andrea Bruni e Alessia De Rosa. Musica dal vivo di Alessandro Luchi e Francesco Renzoni. Scritto e diretto da Andrea Bruni. Cosa può avere in comune un guasto all’impianto di riscaldamento con l’Opera da tre soldi? Come si scrive una lettera d’amore surrealista? Perché un gatto nero può portare fortuna? Chi è Faliero Donati? La storia del cabaret comincia in un piccolo locale di Parigi, per poi approdare ai palcoscenici teatrali, alla radio e alla tv.

Una forma d’arte costruita non solo sulle risate, ma anche sulla poesia e la libertà, sulla voglia di stare in allegria sorseggiando un buon vino, ma anche sul bisogno di esprimere le proprie emozioni con l’arma potente della leggerezza. Provare a far ridere per raccontare, non solo per intrattenere. Andrea Bruni ci conduce in un viaggio divertentissimo fatto di monologhi, situazioni e scoperte. Nomi come Rodolphe Salis, Karl Valentin, Hugo Ball, Bertold Brecht, Franca Valeri si intrecciano a racconti della vita di tutti i giorni. Una carrellata di storie e personaggi che assomigliano a ognuno di noi. Uno spettacolo che conferma lo stile unico di Bruni. Con lui sul palco la poliedrica Alessia De Rosa, nelle vesti di un simpatico alter ego del narratore, e il duo "Gunther", al secolo Alessandro Luchi e Francesco Renzoni, musicisti pronti a tutto che la produzione ha scovato nello scantinato di un teatro viennese La stagione del Teatro delle Sfide quest’anno va sotto il titolo "L’illogica allegria di un sogno guarito". Una ventina di appuntamenti di teatro e musica fino a aprile. Un progetto curato da Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.

Ingresso 13 euro il biglietto intero, 10 euro il ridotto. Per le prenotazioni: 3280625881 oppure 3203667354.