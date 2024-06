Teatro comico itinerante nelle frazioni

Al via la terza edizione della rassegna Teatro comico itinerante del Comune di San Miniato, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi. Tre venerdì dedicati al coinvolgimento e al teatro, in un’atmosfera di spensieratezza, toccando più punti di San Miniato ovvero San Donato, Balconevisi e La Scala.Il 14 giugno alle 21:30 al giardino della chiesa S. Quintino a San Donato apre l’edizione Stefano Santomauro in Happy days. Un travolgente spettacolo alla ricerca della felicità. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Santomauro, con la collaborazione ai testi di Daniela Morozzi e Marco Vicari, prende spunto dalla Classifica dei paesi più felici al mondo, ovvero dal fatto che secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per l’ennesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti della graduatoria. Tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Santomauro dà il meglio di sé con un monologo esilarante, leggero e profondo. Il 21 giugno alle 21:30 in piazza Primo Maggio a Balconevisi è la volta di Riccardo Goretti e Massimo Bonechi (nella foto), registi e attori, in Wonderful, non solo uno spettacolo teatrale, ma anche un gigantesco gioco a quiz portato avanti dagli attori/autori sul palco insieme a tutto il pubblico presente. Al termine della serata, lo spettatore che avrà risposto a più domande potrà salire sul palco, rispondere al domandone finale e provare così a vincere. Chiude gli appuntamenti, venerdì 5 luglio, davanti al circolo Arci de La Scala Michele Crestacci, comico livornese in Tutti a bordo, come ridere pericolosamente, spettacolo dal ritmo serrato come una cavalcata onirica, confusa e ironica.