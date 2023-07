Tante idee per il centro città Piazza dei Pini ed ex scuola al centro del dibattito

di Luca Bongianni

Da piazza Garibaldi, detta piazza dei pini, alla scuola Curtatone, dagli asfalti ai nuovi varchi Ztl in centro. Se il centro si prepara a cambiare volto, non sarà da domani e neppure nel brevissimo periodo. Alla molto partecipata assemblea pubblica che la consulta del Centro città Stazione ha organizzato lunedì sera nel giardino di Villa Crastan la giunta comunale ha illustrato i progetti futuri.

Per quanto riguarda la centralissima piazza Garibaldi, in passato al centro di polemiche per l’abbattimento dei pini già iniziato lo scorso anno, il sindaco Matteo Franconi e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli hanno garantito che sul restyling della piazza il percorso partecipativo andrà avanti, che non ci sono ancora i progetti degli agronomi con il nuovo ‘disegno’ della piazza ma che quando ci saranno, verranno presentati ai cittadini in un’altra assemblea. I tempi? Incerti, si potrebbe arrivare fino al 2025. Non ci sono buone nuove neppure per il futuro della scuola Curtatone, rimasta orfana di professori e studenti dall’estate del 2021, quando venne dichiarata inagibile. "Sicuramente non è in vendita, questo immobile è un patrimonio della città" aveva già assicurato Franconi, che poi ha chiarito quale potrebbe essere la sua destinazione. "Alla ex scuola vogliamo dare un futuro che rispetti la sua vocazione, quella della formazione educativa. Che possa essere messa a disposizione non solo di scuole elementari e medie ma anche di altre realtà. Quello che è certo è che oggi mancano le risorse per ristrutturare l’immobile". Un edificio sottoposto al vincolo delle belle arti e per il quale occorre un intervento complesso da 4-5 milioni di euro. "Il Pnrr al momento non finanzia progetti di manutenzione straordinaria o rigenerazione di edifici scolastici – chiarisce il primo cittadino –. Qualche anno fa il Ministero pubblicò un bando per la staticità degli edifici scolastici, vediamo. Dobbiamo aspettare". Belli ha fatto poi il punto sulle asfaltature delle strade, che seguiranno i lavori ai sottoservizi, e il progetto di restyling del centro attraverso una nuova pavimentazione delle arterie del corso e l’installazione di varchi elettronici per la Ztl del centro previsti per i prossimi anni.