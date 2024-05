Sul palco Cats per chiudere in bellezza la stagione

Si è tenuto a Calcinaia il musical Cats eseguito da alcuni allievi della scuola Progetto Musical. L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso formativo che ha visto i giovani artisti impegnarsi in danza, canto e recitazione. La serata è stata un tributo al celebre musical conosciuto a livello mondiale dove gli studenti si sono esibiti in alcuni dei pezzi originali, facendo per la prima volta repertorio. "Siamo molto contenti dei successi ottenuti dai nostri ragazzi. - ha annunciato la direttrice Silvana Isolani - Ho voluto portare a Fornacette, il mio paese, una scuola che potesse dare un futuro tramite i miei contatti dopo anni che ho lavorato nel settore". La scuola, diretta da Silvana Isolani, è un’istituzione di formazione semi-professionale, pre accademica che da sei anni accoglie studenti dai 6 anni all’età adulta con l’obbiettivo di fornire una preparazione completa nel teatro musicale, con corsi che spaziano dal ballo, alla recitazione, passando per il canto corale e la danza classica. Durante lo spettacolo, particolare emozione ha suscitato l’esibizione di Edoardo, uno degli studenti più promettenti, che ha vinto una borsa di studio importante per un’Accademia professionale a Bologna.