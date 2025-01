L’immersione poi il dramma. La tragica morte del sub a Calafuria

Livorno, 19 gennaio 2025 – Sembrava una mattina come tutte le altre, un sabato di metà gennaio perfetto per fare una delle sue amate immersioni nel mare della costa livornese. Invece per Stefano Palagini, 55 anni originario di San Miniato, quella giornata così perfetta si è trasformata in una tragedia. Ieri mattina intorno alle 11 si era immerso nelle acque circostanti la zona di Calafuria, in corrispondenza dell’iconica torre. Socio di un diving nell’Empolese e sub esperto, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua, davanti alla scogliera. Subito dopo essere riemerso, Palagini è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato a lungo sul posto prima di essere trasferito a Pisa con l’elisoccorso, in condizioni che sono apparse purtroppo fin da subito disperate. Le operazioni di rianimazione sulla scogliera sono state lunghe e disperate.

Sul posto, a Calafuria, ieri quando è scattata la richiesta di aiuto sono giunti massicci soccorsi. Oltre a un’ambulanza dell’Svs di Ardenza, si è portata sul luogo dell’incidente l’automedica dell’Asl Toscana nord ovest con medico e infermiere a bordo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto sia da terra che con una squadra dal mare, insieme a uomini della Capitaneria di porto. Dall’aeroporto di Massa Cinquale è arrivato l’elisoccorso Pegaso, che poi condotto Stefano Palagini nel nosocomio pisano. I volontari Svs l’hanno condotto fino alla strada in barella, poi la disperata corsa in ospedale in codice rosso, livello massimo di emergenza-urgenza sanitaria. Gli ulteriori prolungati tentativi di salvargli la vita praticati dai sanitari a Cisanello una volta ricoverato sono risultati purtroppo vani. E nel pomeriggio ai medici non è rimasto altro che dichiarare il decesso.

Stefano Palagini ha sempre sorriso alla vita, da inguaribile curioso di conoscere e di scoprire. E’ stato il suo modo di essere e di esistere: intelligente, raffinato. Agente pellami per calzatura e pelletteria (lavoro che lo portava a frequenti viaggi, e questo era uno degli aspetti che gli piaceva molto), aveva una laurea in economia e commercio, conseguita dopo gli studi liceali a San Miniato. Ieri ha dato l’ultimo sguardo alla vita, in quel mare che tanto amava.