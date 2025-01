Arrestato uno studente, in azione agenti della polizia durante l’orario di lezione

Pontedera, 24 gennaio 2025 – Uno studente, minorenne, di una scuola superiore di Pontedera è stato arrestato dalla polizia. L’operazione, con tanto di auto di servizio del commissariato a sirene spiegate, è stata effettuata mercoledì mattina. Il motivo dell’arresto non è stato reso noto. Dal commissariato di piazza Trieste e dalla scuola non trapela nessun dettaglio su questa operazione che sarebbe coordinata dalla Procura per i minorenni. E proprio perché si tratta di studenti non ancora maggiorenni il riserbo è ancor più stringente.

E’ chiaro che è come voler tenere nascosto un elefante in giardino. Ogni mattina nelle scuole Secondarie di secondo grado del Villaggio scolastico di Pontedera arrivano poco meno di 6mila studenti. A loro vanno aggiunti centinaia di docenti e personale ata. L’operazione della polizia, chiaramente, è stata vista in diretta da molte persone, non solo tra docenti e studenti, che si domandano cosa è successo. Oltre a chi studia o lavora nelle scuole ci sono anche le centinaia di famiglie che vorrebbero sapere cosa è successo. Ma, al momento, la notizia non viene divulgata.

Non è ancora chiaro il tipo di reato che il minorenne avrebbe commesso. Ma si tratterebbe comunque di fatti gravi commessi, magari in ambito scolastico. Di più non si sa. L’operazione dei poliziotti – arrivati e ripartiti dal Villaggio scolastico con auto con le insegne della polizia e auto civetta – ha destato profonda preoccupazione in tutta la comunità scolastica degli istituti Secondari di secondo grado di Pontedera e ovviamente nell’intera città. E anche nei centri limitrofi considerato che Pontedera è un polo scolastico che attrae migliaia di ragazze e ragazzi da mezza provincia.

Lo studente, ripetiamo, pare minorenne, si troverebbe in stato di fermo a casa. In attesa dell’udienza di convalida che potrebbe aver luogo oggi. Pare che in commissariato siano stati portati anche altri studenti. Ma l’arresto riguarda uno solo di loro. Questa è l’unica notizia certa che abbiamo. Sul motivo e sui particolari potremmo avere informazioni più dettagliate nella giornata odierna.