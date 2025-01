Punta la pistola alla testa di infermiere: follia in struttura sanitaria, uomo arrestato

San Miniato (Pisa), 16 gennaio 2025 – Minaccia infermiere puntandogli una pistola, poi rivelatasi una scacciacani alla tempia. Alla fine l’uomo è stato arrestato. Momenti di terrore nel centro di igiene mentale “La Badia” di San Miniato. A intervenire i carabinieri della Compagnia di San Miniato. L’uomo bloccato ha tentato di rapinare gli operatori del centro. L’arresto è avvenuto in serata, dopo che nel pomeriggio era entrato nella struttura sanitaria brandendo una pistola e minacciando un infermiere.

Gli ha puntato alla tempia l’arma – successivamente identificata come una scacciacani priva di tappo rosso – con l'intento di ottenere uno specifico farmaco, che però non era disponibile in struttura.

A seguito dell'intervento di un'altra infermiera l’uomo è fuggito. I sanitari hanno riconosciuto l'individuo, in quanto era stato visitato e identificato nella struttura circa un'ora prima dell'accaduto. Le ricerche, coordinate dalla centrale operativa, hanno permesso di individuare l’uomo a casa. I militari lo hanno fermato mentre usciva dall’abitazione insieme al padre.

Con la perquisizione, personale e domiciliare, i carabinieri hanno sequestrato la pistola scacciacani usata per la tentata rapina, 40 grammi di hashish, materiale per il confezionamento di stupefacenti e una bilancina di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato per tentata rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono in corso le indagini per chiarire eventuali ulteriori aspetti della vicenda.