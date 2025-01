Rapina ristoratore con coltello. Arrestato giovane straniero

PONTEDERAUn arresto, due denunce, controllati numerosi esercizi pubblici, 22 persone e 13 autoveicoli. E’ il risultato del servizio straordinario di controllo del territorio ad "alto impatto" per la prevenzione e la repressione dei reati messo in atto dai carabinieri di Pontedera nella zona tra la stazione ferroviaria a corso Matteotti.

Rintracciato e arrestato un ragazzo colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina emessa a danno del titolare di un ristorante del centro. Il fatto risale al 30 dicembre. Il giovane extracomunitario era entrato all’orario di chiusura nel locale e aveva minacciato il proprietario con un coltello ed era scappato con i soldi della cassa. Dopo l’arresto è stato portato in carcere.

Denunciati due extracomunitari. Uno sorpreso alla guida della sua auto con patente falsa e un altro per guida senza aver mai conseguito la patente. Recidivo, quest’ultimo, perché sorpreso due volte in due anni a guidare senza patente.

Nell’ambito del medesimo servizio i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno controllato 22 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, e 13 veicoli, oltre a numerosi esercizi commerciali.