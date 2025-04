Andrea Aringhieri in giuria a Las Vegas

Da Ponsacco a Las Vegas per assaggiare e giudicare le pizze migliori del mondo. Andrea Aringhieri, ponsacchino e titolare dell’omonima ditta di distribuzione, è stato chiamato per vestire i panni del giudice all’ultimo International Pizza Expo in Nevada, il più grande raduno di professionisti della pizza al mondo che si è svolto dal 24 al 26 marzo. Una fiera tra le più importanti del settore, un appuntamento da non perdere per tutti i professionisti della pizza. "Un onore incredibile – ha raccontato Aringhieri appena sceso dall’aereo – sembrerà un paradosso ma soltanto dallo scorso anno è stato introdotto un giudice italiano. E nel 2025 a rappresentare l’Italia eravamo in due, io e un altro giudice, due su trenta giurati. Una competizione che coinvolge centinaia di concorrenti provenienti da tutto il mondo che si sfidano sulle diverse tipologie di pizza. Ero già stato all’International Pizza Expo a Las Vegas ma sempre come visitatore, essere dall’altra parte del banco è stato spettacolare". Oltre alla gara l’evento permette di fare rete tra migliaia di professionisti mondiali della pizzeria. "La pizza con l’ananas? – scherza – Sarei stato curioso di assaggiarla in quel contesto, ma nessuno l’ha portata, sono dei luoghi comuni che ci fanno sorridere, soprattutto a noi italiani che ci consideriamo per natura i più grandi esperti di pizza! La realtà è che in America esistono degli stili di pizza diversi dai nostri. Qual è quella più buona? Spesso mi fanno questa domanda, la risposta non esiste. È semplicemente quella che più ci piace".