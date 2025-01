Strade, sicurezza e rifiuti. Il lavoro della municipale: "In forte calo gli incidenti"

Meno indicenti, meno sanzioni. Più sicurezza sulle strade. ma c’è ancora del lavoro da fare. Fondamentale il ruolo delle telecamere. "Nel 2024 i controlli per violazioni del codice della strada e per violazioni ambientale hanno impiegato una buona parte dell’orario di servizio del nostro personale, che ha controllato le zone ritenute maggiormente a rischio abbandoni – ha spiegato il comandnate Dario Pancanti, alla presenza del sindaco Giglioli e della vice Bonaccorsi, tirando le somme dell’anno appena concluso -. Si registra un dimezzamento del numero di infrazioni". Dalle 11.726 del 2023, siamo passati alle 5.932 del 2024 (-49,16 %), con una conseguente diminuzione dell’accertato sulle infrazioni di circa 275mila euro (con l’accertato totale che si assesta intorno ai 450mila euro, -44,49 %), grazie soprattutto alla sospensione di sei mesi della Ztl per i lavori in centro storico, e una diminuzione del numeri di incidenti stradali: dai 158 del 2023 siamo passati a 118 (-25,32%) con una diminuzione del numero di punti decurtati, 2.117 contro i 2.498 dell’anno precedente. Sono 231 le persone coinvolte (-27,8 % nel 2024), delle quali 54 ferite. Il numero di telecamere sul territorio comunale è lo stesso: si tratta di 53 dedicate alla videosorveglianza, 3 delle quali si trovano al liceo Marconi e 4 al Cattaneo, grazie ad un progetto della Prefettura di Pisa per il controllo delle aree a rischio, e 12 di lettura targa.

"Le telecamere non registrano solo il passaggio delle auto, ma anche ciò che succede di fronte all’obiettivo, perché servono sia per la lettura delle targhe, sia per la videosorveglianza, detta anche azione ‘di contesto’ – ha aggiunto Pancanti –. Il servizio è utile per la repressione dei crimini (come i borseggi) e per condurre indagini su possibili malviventi in azione o in fuga. Sono efficaci anche per prevenire eventuali reati futuri. Inoltre le strade sono monitorate statisticamente e possiamo notare i flussi di auto nelle diverse zone”.monitorate statisticamente e possiamo notare i flussi di auto nelle diverse zone". Proprio ieri le telecamere hanno permesso agli agenti di individuare un automobilista che dopo aver causato un incidente si era dato dato alla fuga, L’attività di polizia giudiziaria subisce invece un lieve incremento: scende il numero di denunce (da 26 si passa a 27 nel 2024), mentre quello delle attività delegate da altre forze dell’ordine (da 52 diventano 68). Parcheggi: gli incassi (324 stalli blu e 12 parcometri), circa 69mila euro, hanno registrato un -33,05 % rispetto al 2023, calo che è stato interessato dalla sospensione della sosta in piazza del Popolo e Piazza San Pio per lavori. Aumenta il numero dei veicoli rimossi: nel 2024 sono stati 78 contro i 52 del 2024.

"Le cifre ci dicono che è necessario porre ancora di più l’attenzione su alcune situazioni di viabilità, di sicurezza stradale e di contrasto all’abbandono dei rifiuti, una piaga difficile da sconfiggere", ha detto il sindaco.

Carlo Baroni