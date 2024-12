Strada 68, Potenti: "Verso la riapertura"

Nei prossimi giorni Anas provvederà alla riapertura della strada statale 68 interrotta nei pressi del bivio di Mazzolla per il peggioramento di un movimento frano. Parola del senatore leghista Manfredi Potenti. "Mi sono già attivato presso Anas e il Mit – scrive – ricevendo conferme, che i lavori per la messa in sicurezza e riapertura della statale sono stati messi alla massima priorità, e che la strada dovrà riaprire, a senso unico, entro l’inizio del 2025, quindi tra il 31 e il 3 gennaio, stagione permettendo. Ringrazio Anas per aver preso seriamente la situazione, per un problema che va oltre la Valdicecina e la Valdelsa, e riguarda una strada strategica per i collegamenti in Toscana. Dalle ultime analisi è emersa la presenza di una sorgente d’acqua nelle vicinanze della frana e questo ci spiega i movimenti degli ultimi mesi. Serve accelerare per l’ammodernamento della Roncolla - San Francesco".