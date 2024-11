Storia Torna "Memorie dal sottosuolo"

Torna, arricchito, il ciclo di incontri "Memorie dal sottosuolo" a Montecatini Valdicecina. Nella sala Calderai della località La Miniera è tutto pronto per il primo dei due fine settimana dedicati a iniziative che possono essere definite come gli stati generali delle miniere in Italia e che godono del patrocinio del Comune e del ministero della cultura, del contributo del Pnrr e sono organizzate dalla cooperativa Itinera in collaborazione con l’università di Firenze. Il 16 e 17 novembre e il 30 novembre e il 1° dicembre si parlerà della storia della miniera di Camporciano, che è stata la più grande miniera di rame d’Europa attiva fino al 1902, e dello sviluppo integrato del territorio, tra l’impegno delle istituzioni e quello delle realtà locali, tra esperienze a confronto e turismo rispettoso dell’ambiente, dei luoghi e delle comunità. I fine settimana dedicati gli eventi saranno anticipati, il 15 novembre, da una giornata dedicata alle visite didattiche alla miniera e al parco per le scuole di Montecatini. Si parte il 16 novembre, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma, dell’assessore alla cultura David Querci, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della responsabile direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Toscana Elena Pianea, del direttore di Anci Toscana Simone Gheri e del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. In programma: "La miniera di Montecatini Val di Cecina" una miniera di storia, coordinato da Barbara Falorni della cooperativa Itinera. Il 17 novembre spazio alle visite guidate e al teatro. Alle 10, con prenotazione obbligatoria, sarà possibile visitare gratuitamente il parco e la discenderia della miniera a cura dello staff (2 ore la durata prevista). Alle 12 sarà possibile scoprire il parco. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria, per una durata di circa 1 ora e 15 minuti. Chiude la giornata l’appuntamento dedicato al teatro alle 15.30: "A spasso in miniera" è il titolo della performance teatrale guidata alla scoperta di personaggi, aneddoti e curiosità che hanno caratterizzato la storia della miniera. Anche questo evento è gratuito con prenotazione e fa parte di Degustibus, festival culturale ed enogastronomico.