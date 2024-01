Stazione, piano di riqualificazione. Postazioni di lavoro e web radio

Saranno la Uisp Valdera e la Cooperativa sociale Arnera a guidare la riqualificazione degli spazi del palazzo Rota di Pontedera. In estate l’amministrazione comunale aveva pubblicato un bando rivolto al terzo settore per coprogettare, nell’immobile di proprietà del Comune vicino alla stazione dei pullman, un’azione di coworking, aree di lavoro per chi si trova a dover lavorare senza un ufficio fisso. L’unica domanda arrivata in risposta all’avviso è stata quella presentata da Uisp e Arnera con la Uisp soggetto capofila. Dal verbale della seduta del tavolo di coprogettazione emergono le intenzioni della gestione. Si dichiara che "verranno realizzate massimo 8 postazioni di lavoro all’interno degli spazi di co-working" e che verrà "predisposto materiale di diffusione atto a dare ampia pubblicità all’iniziativa e necessario per il reperimento di persone/professionisti che vogliano approfittare di questa opportunità di inserimento".

A questo proposito si specifica anche che "L’APS si impegna a predisporre un avviso per la selezione delle persone interessate a richiedere gli spazi per la loro attività già avviata o solo in fase prodomica; nella predisposizione dell’avviso deve essere data priorità ai residenti nel comune di Pontedera, ai giovani e alle donne". Negli spazi di Palazzo Rota però non nasceranno solo postazioni per professionisti. Nel testo della proposta progettuale si racconta anche la storia e gli obiettivi di sviluppo della web radio Uisp. Una realtà rilanciata nel 2022 e ascoltabile sul sito www.giovanivaldera.it. "L’intenzione – si spiega nel documento – è quella di individuare i soggetti (collaboratori o volontari con competenze specifiche) in grado di strutturare il coordinamento, la programmazione e l’attività della radio in maniera continuativa e reperire sul territorio gli stakeholder che pensiamo possano essere coinvolti nel progetto (associazioni o soggetti individuali), col fine di strutturare in maniera completa e funzionale il calendario delle attività da sviluppare. L’obiettivo del progetto web radio, quindi, è costituire una radio che abbia la possibilità di dare voce alle associazioni del Terzo Settore, sportive, culturali, di volontariato, ma anche alla scuola e alla terza età, ed in generale a tutti i soggetti presenti sul territorio. Uno spazio destinato alle culture di ogni tipo; uno spazio per dare voce a quanti vivono, studiano, lavorano e creano a Pontedera e sul suo territorio della Valdera". Un progetto che sarà realizzato gradualmente e che prevede prima la sistemazione degli spazi per poter ospitare la radio, poi la costituzione del gruppo di lavoro, infine la progettazione delle prime attività che prevedono podcast e trasmissioni.