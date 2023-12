"Start Bonus" 12 borse di studio

L’amministrazione comunale, anche questo anno, ha approvato il progetto "Start Bonus" con l’assegnazione di 12 borse di studio, ciascuna di 200 euro, per gli studenti che frequenteranno la classe prima del liceo classico Carducci o dell’indirizzo geometri del Niccolini nell’anno scolastico 2024/25. "Abbiamo riconfermato il progetto – dice l’assessora Viola Luti – per rafforzare la promozione del liceo classico e del geometri, Due indirizzi storici della nostra città che però risentono, come avviene a livello nazionale, di una flessione delle iscrizioni. L’iniziativa conferma la collaborazione costante tra il Comune e le istituzioni scolastiche". La domanda indirizzata al Comune di Volterra va compilata su www.comune.volterra.pi nella sezione bandi di concorso.