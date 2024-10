Stagione di prosa al Verdi. Otto serate e grandi nomi

SANTA CROCE

L’inizio è con il botto. Ma il proseguimento, se possibile, è ancor più di livello altissimo. Ancora una volta il cartellone della stagione di prosa del teatro Verdi sorprende per i grandi nomi dello spettacolo italiano che calcheranno il palco di via Verdi a Santa Croce dal 27 novembre al 4 aprile con cadenza più o meno mensile. Comincia Milena Vukotic, con Pino Micol, Gianluca Ferrato e altri nove attori in "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello e la regia di Geppy Gleijeses. Venerdì 13 dicembre sarà la volta di Maria Cassi e Leonardo Brizzi in "Opera buffa". Dopo la sosta di Natale e capodanno, il 10 gennaio saliranno sul palco del Verdi Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli in "L’anatra all’arancia" per la regia di Claudio Greg Gregori.

Martedì 21 il secondo spettacolo in programma a gennaio 2025 sarà "L’Avaro" di Molière traduzione e adattamento Letizia Russo regia Luigi Saravo con interpreti Ugo Dighero, Mariangeles Torres, Fabio Barone, Stefano Dilauro, Cristian Giammarini, Paolo Li Volsi, Elisabetta Mazzullo, Rebecca Redaelli, Luigi Saravo. Il 5 febbraio arriva a Santa Croce una delle attrici più brillanti della scena italiana: Chiara Francini (nella foto) in "Forte e Chiara", spettacolo da lei scritto e interpretato con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la regia di Alessandro Federico. Martedì 18 febbraio sarà la volta di "Venere nemica" con Drusilla Foer ed Elena Talenti. Testo scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli e la regia di Dimitri Milopulos.

Giovedì 13 marzo penultimo appuntamento con la stagione di prosa del Verdi con "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo con Enzo De Caro e Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e la regia di Leo Muscato. Venerdì 4 aprile Ninni Bruschetta, Carlo De Ruggieri, Alessandro Tiberi in "A mirror" e la regia di Giancarlo Nicoletti.

La presentazione della stagione del Verdi è in programma alle 21 di venerdì 25 ottobre al teatro. Saranno presenti il sindaco Roberto Giannoni, l’assessore alla cultura Simone Balsanti, Cristina Scaletti di Fondazione Toscana spettacolo e il direttore del Verdi Renzo Boldrini.

gabriele nuti