Squarcini per il centrodestra: "La sfida per fare la differenza. Il vento nuovo per Montopoli"

MONTOPOLI

"La sfida è grande ma siamo qui per fare la differenza". E’ la frase più significativa che Silvia Squarcini, candidata sindaca del centrodestra alle Comunali dell’8 e 9 giugno a Montopoli, ha pronunciato ieri mattina alla presentazione ufficiale alla pasticceria Dolce Vita a San Romano di fronte ad alcune decine di persone. Presenti i massimi esponenti regionali e provinciali dei partiti che compongono la coalizione e che sostengono la Squarcini: Elena Meini e Edoardo Ziello, rispettivamente responsabile provinciale e consigliera regionale e deputato della Lega, Serena Bulleri e Francesco Torselli, responsabile provinciale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Paladini e Manuela Del Grande, rispettivamente responsabile provinciale e sindaca di Santa Maria a Monte di Forza Italia e Paolo D’Addario referente provinciale di Noi Moderati. "Anche a Montopoli il centrodestra si presenta unito alle amministrative di giugno", questo il mantra ripetuto da tutti gli intervenuti prima di Silvia Squarcini che per la seconda volta consecutiva proverà a strappare al centrosinistra il Comune di Montopoli. Nel 2019 non c’è riuscita per cinquantanove voti.

"Per Montopoli vorremmo essere un vento nuovo – le parole della candidata sindaca – Puntando su innovazione, ascolto e condivisione. I valori che ci hanno visto impegnati, con i consiglieri Lara Reali e Cristiano Bertagni, in questi cinque anni all’opposizione della giunta Capecchi. Montopoli è un Comune che ha bisogno di essere rigenerato. E noi siamo qui per questo. Prendiamo esempio dal luogo dove siamo, la pasticceria Dolce Vita. Giovane, virtuoso, moderno, decoroso, tenuto bene e con un’ottima comunicazione. Ecco, a questo dobbiamo puntare anche per il Comune. L’abbandono non può essere considerato normalità. Nei centri storici, che stanno morendo, i parcheggi sono stati sempre promessi e mai realizzati. E poi la scuola, il problema dei problemi".

"In questi cinque anni ne sono state chiuse tre per problemi alle strutture vecchie e senza manutenzione – conclude SIlvia Squarcini – Mancano i soldi e la promessa di Linda Vanni del polo unico per le Primarie – ma dove era finora? – ci sembra uno spot elettorale. Prima del polo unico, che anche per noi potrebbe essere la soluzione migliore, bisogna pensare ai soldi come costruirlo e non è possibile con le risorse del Comune. Allora bisognerà puntare a risorse europee. Noi pensiamo per le scuole la sicurezza. Come dovrà essere Montopoli un luogo sicuro".

g.n.