Sport e scuola Adesioni record al progetto

SAN MINIATO

Dopo il lungo stop per Covid è ripartito il progetto delle associazioni sportive del territorio, coordinate dall’associazione Sport e solidarietà, della Consulta dello sport, insieme al Comune di San Miniato, realizzato con il sostegno dell’Azienda Speciale Farmacie, "Lo sport va a scuola". Fermo dal 2020, quando la pandemia ne impedì lo svolgimento, venne portato avanti con video lezioni da casa e adesso, per la prima volta da allora, riparte trovando adesioni da record: 1.232 bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie degli Istituti Comprensivi Sacchetti e Buonarroti parteciperanno a questa edizione, con tante novità. "L’obiettivo del progetto promosso dalle associazioni sportive del nostro territorio, è quello di ampliare l’offerta formativa per le scuole, in modo da far acquisire alle bambine e ai bambini conoscenze e abilità - spiega il presidente dell’associazione Sport e solidarietà, Ivano Leoni -. E’ importante che imparino a fare sport giocando, costruendo una rete di relazioni costituita da tutti i soggetti che sono parte della vita del bambino: dalla scuola, alla famiglia, allo sport". "Questo progetto rappresenta un’opportunità per gli studenti, un’occasione per avvicinarsi allo sport ed apprendere tutti quei valori sani che incarna – commenta l’assessore allo sport Loredano Arzilli – Mettere in moto questa macchina dopo questi tre anni di stop non è stato semplice, grande merito lo hanno le associazioni sportive".