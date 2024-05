Spinta al lavoro etico con la nuova pizzeria

Un nuovo locale in centro storico a San Miniato. Un arrivo che si carica di significati, perchè l’attività è frutto dell’impegno di Shalom che promuove il lavoro etico e ricolge un’attenzione speciale alle persone più deboli e fragili dell

Tantissime persone sono intervenute per l’inaugurazione della nuova Pizzeria realizzata dalla Cooperativa Verso il Futuro arl, costituita in seno al Movimento Shalom, che già gestisce il Caffè Bistrot Bonaparte. "Un ringraziamento a tutti gli intervenuti e in particolare al sindaco Simone Giglioli – spiega una nota del movimento – che è voluto essere presente nonostante i numerosi impegni del periodo pre-elettorale insieme all’assessore Loredano Arzilli.

Una menzione speciale per Renzo Ulivieri che ha partecipato come ospite d’onore per il taglio del nastro". La benedizione dei locali da parte di don Andrea Cristiani, è stata l’occasione per rimarcare l’impegno di Shalom "per promuovere il il lavoro etico e sociale e per sottolineare come tutte le attività legate al movimento non abbiano finalità di lucro a vantaggio di qualcuno, ma sono totalmente riversate a sostegno dei progetti sociali in Italia e di cooperazione internazionale". Shalom è impegnato negli angoli più poveri del mondo, a partire dal Burkina Faso dove con un impegno trentennale ha realizzato scuole, ospedali e portato acqua a centinaia di villaggi. La pizzeria si chiama Pizza dei Polli, perchè così era conosciuta un tempo piazza Bonaparte dove anticamente si temneva il mercato dfei polli. Il locale è aperta tutti giorni (escluso il martedì) dalle 19 alle 23.

C. B.