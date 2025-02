Specie primitive e fiori unici nelle Cerbaie

SANTA MARIA A MONTE

"Basta uscire dalle strade battute e, in un batter d’occhio, immergersi in altri mondi dove il tempo non è quello ordinario ed è scandito dai battiti di fiori che solo lì esistono, corolle altrove assenti, specie primitive con i paesaggi che, alla fine dell’inverno, si animano di forme inconsuete. Intorno alle Pianore, nei vallini dove nessun va, si possono ancora fare scoperte inedite e preziose", dice Andrea Bernardini di Ecosilva e direttore del Consorzio delle Cerbaie che domani, sabato, organizza una escursione nell’ambito del programma delle Vernali 2025. "I vallini intorno alla sfagneta delle Pianore congli habitat più preziosi" è una escursione di quattro chilometri per adulti e bambini. Informazioni e ulteriori dettagli al numero 340 9847686. Ritrovo alle 14 a Casa Chirichella. Partenza alle 14,15, termine dell’escursione alle 17.