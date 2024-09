Sostenibilità ambientale. Imprese e professionisti all’incontro di Pfm

PONTEDERA

Professionisti e imprese del territorio si incontrano per parlare di sostenibilità ambientale e nuove opportunità. La Pfm srl di Ponsacco, società nata nel 2014 da tre professionisti e che opera nel mondo rurale, agroindustriale, urbanistica e pianificazione, porta al Museo Piaggio la Forever Bambù, ditta milanese che recupera terreni abbandonati, li lavora e li piantuma con un esclusivo protocollo agroforestale biologico e simbiotico per trasformarli in foreste di bambù gigante. Delle scadenze sempre più vicine definite dall’Agenda 2030 relativamente all’ambiente nella produzione di beni e servizi, se ne parla questa mattina al Museo Piaggio, dalle 8.30 alle 13. "Vogliamo parlare con le imprese in maniera trasversale, generare una discussione per mettersi intorno ad un tavolo con i portatori d’interesse, diventa molto importante l’informazione e la formazione su questi argomenti così urgenti", dicono Guido Franchi, Giulia Parri e Federico Martinelli della Pfm. All’incontro saranno presenti relatori che porteranno le proprie esperienze nel mondo della sostenibilità.