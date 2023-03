Sos negozi in centro Sei saracinesche chiuse dall’inizio dell’anno "Solo scelte personali"

PONSACCO

Due mesi e mezzo per un’emorragia. Improvvisa. Ponsacco ha perso, da inizio anno, sette attività commerciali. E, pensare, che secondo i dati della Camera di commercio, resi noti da Alessandro Simonelli che della stessa Camera Toscana nord ovest fa parte del consiglio per Confcommercio, tra il 2021 e il 2022 il saldo delle attività commerciali a Ponsacco è in attivo, con più aperture che chiusure. A Ponsacco come a Pontedera e Bientina, mentre soffrono di più i Comuni collinari della Valdera.

Dal primo gennaio a oggi a Ponsacco hanno chiuso Venus, Interni Panicucci, Gioca Tu, Undici (negozio di abbigliamento in corso Matteotti) Menicucci calzature e una macelleria. Sei attivtià hanno abbassato le saracinesche. Nel frattempo ha aperto Balcan Shop in piazza D’Appiano, un distributore automatico di canapa indiana e a breve alzerà i battenti un’attività di gastronomia con prodotti tipici in piazza della Repubblica.

"Il commercio si sta spostando nei paesi più nevralgici, nei centri di passaggio – dice Alessandro Simonelli di Confcommercio – Ma le chiusure che si sono registrate in questi mesi a Ponsaco sono tutte legate a scelte personali e imprenditoriali e non a problemi di mancanza di lavoro. Tutte le attività, secondo quanto mi è stato riferito dai colleghi commercianti che hanno deciso di cessare l’attività, non avevano problemi di mancanza di clientela. E neppure le decisioni sono da collegare al propblema della sicurezza. Oggi si trova sempre meno gente che ha voglia di intraprendere percorsi del genere con impegno di sabato e spesso anche di domenica. Personalmente ho cercato qualcuno che avesse voglia di rilevare qualcuno di questi negozi, come richiestomi dai proprietari, ma non si è fatto avanti nessuno. Negli ultimi tempi si sta registrando questo particolare. E’ molto difficile trovare chi rileva attività storiche, definiamole così, mentre è più facile che ne vengano aperte di nuove e che vengano chiuse in poco tempo".

Simonelli, alla vigilia del consiglio comunale sulla sicurezza a Ponsacco, entra anche nel merito di questo aspetto. "Non è una tema da sottovalutare, noi come Confcommercio ci teniamo molto e domani (stasera, alle 21,15 nell’auditorium don meliani, Ndr) parteciperemo al consiglio comunale aperto. Il nostro appello è a prefetto e questore perché facciano in modo che la situazione degeneri".

gabriele nuti