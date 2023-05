Soldi dalla Regione per il centro commerciale I love Bientina

La Regione Toscna ha stanziato oltre 400mila euro per le attività e la valorizzazione di ventidue Centri commerciali naturali. Tra questi c’è anche il Ccn di Bientina "I Love Bientina" che ha aderito e partecipato al bando gestito da Toscana Promozione turistica. In un primo momento le risorse stanziate ammontavano a 340mila euro, ma viste le tante richieste pervenute, la Regione ha deciso di aggiungere 97mila euro per finanziare tutte le proposte arrivate e ritenute ammissibili. "Con questo bando abbiamo voluto dare un’ulteriore spinta ai centri commerciali naturali – ha detto l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras –, attori fondamentali dell’animazione territoriale sia dal punto di vista economico che da quello della promozione turistica. I piccoli e medi negozi, organizzati in questi centri hanno un futuro davanti a sé se operano in maniera sinergica, sfruttando al massimo la loro peculiarità come la capacità di stringere relazioni dirette e la loro presenza in aree spesso di pregio storico e artistico e sostenibili sotto il profilo ambientale".