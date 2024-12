Sold out al Verdi per l’esibizione di Renzo Zorzi

SANTA CROCE SULL’ARNO

Venerdì prossimo, Renzo Zorzi si esibirà al Teatro Verdi di Santa Croce. Il concerto dal titolo “La mia Storia in Musica, 10 anni di Noi”, avrà inizioalle 21.15. Il teatro Verdi è sold out già da settimane. Zorzi sarà in scena pochi giorni dopo anche a Ponsacco, dove si esibirà sabato 14 dicembre, alle 17.30. Lo spettacolo si terrà al Centro Cristiano “Sorgente di Vita” in via di Gello, 169, con la presenza dei Pastori: Riccardo Donati e Ionel Ursan. L’ingresso sarà ad offerta e verrà devoluto in beneficenza a Letizia, una ragazzina affetta da una sindrome rarissima che comporta crisi epilettiche giornaliere e gravi ritardi. Al termine dell’evento sarà offerto un piccolo buffet per i partecipanti.

A Ponsacco, Renzo Zorzi ripercorrerà la sua traiettoria musicale, tra racconto e canto, in un viaggio introspettivo e coinvolgente.

"Lo spettacolo di Ponsacco – spiega con soddisfazione Zorzi – sarà un bel regalo di Natale per Letizia. Le porteremo gioia e sorriso. Oltre ad un supporto morale e concreto, usando un veicolo da sempre invincibile: la musica".

Marco Lepri