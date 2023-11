Smallmovie Festival La finalissima a Calcinaia

Sabato 11 novembre torna lo Smallmovie Festival, giunto all’ottava edizione. Il concorso internazionale di cortometraggi, organizzato dall’associazione culturale Metrovideo, in collaborazione con il Comune di Calcinaia, ha richiamato anche quest’anno attori e registi da tutto il mondo. L’associazione Metrovideo è riuscita a far diventare Calcinaia unavetrina internazionale per cortometraggi di genere fiction ed animazione. L’evento finale in sala Don Angelo Orsini, durante il quale saranno proiettati tutti e 15 i video finalisti, prende il via sabato dalle 16, e si concluderà in serata con la premiazione dei vincitori. Le categorie in concorso sono due, "Short" e "Under 35" e i vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro, ma l’organizzazione ha in serbo altree sorprese per i film più apprezzati. La giornata sarà presentata dal giornalista Giacomo Lucarini e la giuria anche quest’anno riconferma la presenza tra le sue fila di Gianluca Pelleschi, redattore storico della rivista di critica cinematografica Gli Spietati, Rael Montecucco, critico cinematografico e film programmer e Laura Martini, collaboratrice della nostra redazione. La partecipazione alla finale di Smallmovie Festival è libera e gratuita.

La. Ma.