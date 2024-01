Simone Pistolesi confermato alla presidenza

MONTECALVOLI

Simone Pistolesi è stato confermato presidente della Polisportiva La Perla di Montecalvoli, società impegnata da oltre mezzo secolo nella promozione dello sport per bambini e ragazzi e nel sociale. Il consiglio è composto da Marco Leonori (vicepresidente e delegato La Perla Over 40), Alessandro Zanobini (segretario e responsabile calcio giovanile), Francesco Maraia (cassiere e responsabile palestra), Francesco Ruffino (responsabile volley femminile), Marco Lazzerini, Fabrizio Melani e Gaetano Fontanelli (responsabili atletica leggera), Michele Dal Canto (mountain bike), Fabrizio Righetto (basket amatoriale), Rocco Recce e Luca Ragoni (La Perla Over 40), Cristian Camarlinghi (volley femminile). "Un grazie a tutto il mio staff di dirigenti, tecnici, atleti, volontari e a chi ci dà sempre una mano", il commento di Simone Pistolesi.