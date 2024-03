Silvia Squarcini in corsa per il centrodestra

MONTOPOLI

Silvia Squarcini è pronta per il bis alla guida della coalizione di centrodestra che si candiderà alle elezioni Comunali di Montopoli l’8 e il 9 giugno. L’attuale capogruppo dell’opposizione Montopoli del Cambiamento, nel 2019 perse la poltrona di sindaco per 59 voti (dato ufficiale del ministero dell’Interno consultabile sul sito Eligendo) contro l’attuale primo cittadino Giovanni Capecchi. Dello 0,1% la differenza percentuale (33,99% contro 33,98%). Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati nelle scorse settimane hanno avuto una serie di incontri con gli esponenti della lista civica Idee in Comune per cercare di raggiungere un accordo e formare così un unico listone. Ma non c’è stata sintonia e così il centrodestra a Montopoli ha deciso di puntare ancora sulla candidata che è andata più vicina, nella storia delle elezioni Comunali, a conquistare la poltrona di sindaco. Questa volta Silvia Squarcini (nella foto) avrà di fronte Linda Vanni candidata del centrosinistra e Michael Cantarella, il nome scelto come sindaco dalla lista civica Idee in Comune. Saranno tre, quindi, le coalizioni che si presenteranno agli elettori montopolesi per il dopo Capecchi. Sono in corso interlocuzioni e incontri tra la lista civica Idee in Comune e Progetto Insieme, lo schieramento civico storico di Montopoli. L’accordo tra le due liste civiche viene dato quasi per sicuro. A questo punto le presentazioni ufficiali di Squarcini e Cantarella slittano a dopo Pasqua. Linda Vanni si è presentata ufficialmente sabato scorso.

g.n.