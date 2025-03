Sfilano 60 laureandi. Gran finale della triennale dedicata al fashion design

PONTEDERATempo di nuove corone d’alloro in casa Modartech. Da domani al 21 marzo nella cornice di villa Crastan verranno assegnate 60 lauree ad altrettanti giovani talenti, che in molti casi hanno già avviato collaborazioni all’interno di importanti aziende come Dior, D&G, Giorgio Armani Operations e Max Mara Fashion Group, oltre che in agenzie di comunicazione in Italia e all’estero. Dagli outfit ispirati a colossal del cinema come Avatar, alle collezioni che esplorano tematiche sociali come l’autismo, fino ai progetti di marketing per sensibilizzare la Gen Z sull’Alzheimer. Inclusività, valori ed originalità si fondono nei nuovi progetti di moda e comunicazione che gli studenti di Istituto Modartech presenteranno al prossimo Graduation Day. A ricevere le corone d’alloro saranno 60 ragazzi e ragazze che hanno completato i corsi di laurea triennale in "Fashion Design" e "Communication Design", che ancor prima di terminare il percorso di studi hanno avviato collaborazioni con prestigiose realtà del Made in Italy e non solo. Forte la componente sociale legata alle tesi discusse in questa sessione, esaltata in particolare nella collezione "Oltre la selva" che esplora il tema dell’autismo attraverso una narrazione ispirata alla Divina Commedia, paragonando il viaggio di Dante con il percorso vissuto dalle persone autistiche. Negli outfit, simbolo di inclusività e sensibilizzazione, vengono utilizzati zip, elementi di chiusura e materiali "user-friendly" a livello tattile e funzionale. Temi simili quelli affrontati in "Echi del cuore", progetto di marketing sociale che combina gioielleria, influencer marketing e sensibilizzazione sull’Alzheimer per coinvolgere la Generazione Z in una causa spesso percepita come distante. Storytelling e approccio esperienziale emergono anche in altri progetti che analizzano come i brand di lusso, soprattutto nel settore della gioielleria, costruiscano un’identità distintiva attraverso strategie coinvolgenti e narrative, creando un legame emotivo e fidelizzando i clienti. Centrale anche il tema dell’Intelligenza Artificiale e del suo impatto sul branding e la comunicazione.

"Nel corso di quest’anno laureiamo più di 90 professionisti della creatività – spiega Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech. – Ogni progetto ci rende particolarmente orgogliosi perché oltre ad essere di alto livello, parla di tematiche attuali e di valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni".