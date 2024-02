Settimio Benedusi ospite del Crec

Il fotografo e giornalista Settimio Benedusi a Pontedera. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Palp, dove è in corso la mostra Ritratti, che rimarrà aperta per l’occasione. L’iniziativa è promossa dalla sezione fotografica Crec Piaggio, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Pontedera per la Cultura. La formula è quella di un talk show dal titolo Odio la Fotografia. "Settimio Benedusi, condividerà con noi la sua prospettiva unica su questo medium così amato e discusso – spiega la sezione fotografica – Nel corso del talk esploreremo le ragioni dietro il titolo provocatorio e ascolteremo il suo punto di vista su come la fotografia possa essere interpretata, sfidata e reinventata".