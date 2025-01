Settimana di palio. Appuntamenti e protagonisti

Con la sfilata folkloristica e l’estrazione delle batterie di domenica scorsa è iniziata la settimana del palio. Domenica 19 gennaio dalle 14.30 si correrà il Palio delle Contrade di Buti 2025 ed i biglietti sono già in vendita, sia sul sito ciaotickets.com sia all’Angolo del Palio in piazza Martiri della Libertà (dalle 18 alle 19.30: intero 20 euro per gli over 14, ridotto 10 euro per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, gratuito per i più piccoli). Domenica mattina davanti al Duomo sono state estratte le tre batterie. Nella prima batteria i campioni in carica di San Michele, con Stefano Raimondo Saiu su Diamante Prezioso, se la vedranno con Pievania, con Alessandro Fiori su Selvaggio da Clodia, e La Croce, con Carlo Sanna e Orizzonte da Clodia. Nella seconda batteria è sfida a tre tra San Rocco, con Fabio Branca su Dark Mery, Ascensione, con Maikol Arras su Enapay, e San Francesco, con Gavino Sanna su Beniamino. Infine nella terza batteria, quella dei recuperi, ci sarà San Nicolao signore con Silvano Mulas su Bosea insieme alle due contrade che si sono classificate seconde nella prima e seconda batteria. A seguire la finale con i tre cavalli vincitori delle tre batterie. Mentre proseguono le messe nelle contrade, il prossimo appuntamento è per venerdì, dalle 8 alle 13, con le visite al campo sportivo ai cavalli ingaggiati dalle contrade. Sabato, alle 18 in piazza Garibaldi, ci sarà la presentazione dei fantini e del mossiere e la sera le cene nelle contrade. La domenica mattina la messa alle 8, oltre che la colazione con la trippa, alle 10 la sfilata storica in paese e alle 11 la benedizione dei cavalli e l’investitura dei fantini davanti al Duomo. Nel pomeriggio, dalle 14.30 il via alla corsa dei cavalli.