Negato l’impianto fotovoltaico. I pannelli abbagliano gli uccelli. C’è il no definitivo del Comune

CASTELFRANCO

Gli uccelli e gli animali selvatici che popolano le Cerbaie e la riserva naturale di Montefalcone... hanno vinto contro la distesa di pannelli fotovoltaici. "...verificato che, a seguito di istruttoria da parte della responsabile del settore 3, la pratica è risultata carente di documentazione essenziale, in quanto, essendo l’intervento su aree contigue a sito della rete Natura 2000, Zsc-Zona speciale di conservazione Cerbaie e Zps-Zona di protezione speciale Montefalcone, lo stesso non è stato sottoposto a screening di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 88 della legge regione Toscana 30 del 2015, al fine di poterne escludere un’incidenza negativa significativa, e la pratica medesima non riportava alcune informazione relativamente alle opera di connessione...".

Dopo che la Regione aveva chiesto approfondimento e ulteriore documentazione, il Comune di Castelfranco ha negato definitivamente alla società Luner Invest il permesso alla "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato ’Castelfranco’ di potenza pari a 4.968,00 kWp in via Pié di Monte". Secondo i vari uffici ed enti che si sono espressi è emersa la "sussistenza di ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento, non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali". In particolare è stato rilevato che la distesa di pannelli sarebbe stata di ostacolo e danno ai volatili e agli altri animali selvatici che migrano e si spostano dalla pianura verso l’altopiano delle Cerbaie. Una sorta di barriera che avrebbe impedito agli animali di ritrovare la strada. Al contempo sul territorio comunale di Castelfranco vanno avanti i progetti per la realizzazione di due mega impianti fotovopltaici in via De’ tavi a Castelfranco e in un’area tra Villa Campanile e Orentano.

g.n.