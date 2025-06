Al circolo Arci festa del riuso di libri e giochi

CASTELFRANCO

Festa del riuso del libro e del gioco. L’iniziativa è in programma domani, dalle 10 alle 12,30, alla casa del popolo di Castelfranco. "L’appuntamento è stato pensato per realizzare la biblioteca/ludoteca del circolo, che sarà a disposizione di tutti – si legge in una nota – Adulti e bambini che vorranno partecipare sono invitati a portare un libro già letto o un gioco usato che saranno messi a disposizione di tutti per la ri-lettura e il ri-gioco e per lo scambio. Sarà possibile donare libri per bambini, ma anche libri di narrativa. Nei mesi di marzo e aprile, il sabato mattina Il circolo Arci ha offerto opportunità educativo-ricreative per i bambini e le bambine con letture animate e laboratori creativi. Abbiamo messo in comune tante storie scelte da libri vecchi e nuovi, anche con nuove espressività. La risposta è stata entusiasmante e quindi abbiamo deciso di proseguire con queste attività nel prossimo autunno e predisporre uno spazio apposito con tanti libri e giochi da mettere in comune".

Domani, alle 10, è prevista anche un’attività ludico-educativa con lettura animata e laboratorio di costruzione di origami. "Si imparerà insieme che dare nuova vita agli oggetti, invece di accumularli, è un atto di cura verso gli altri e verso il mondo – spiegano dal circolo Arci di Castelfranco – Un’esperienza semplice che vuole avvicinare soprattutto le nuove generazioni al senso della condivisione e all’importanza del riuso. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con il comitato Arci Empolese Valdelsa, partner della coprogettazione della Società della Salute. Il progetto, che andrà avanti per il prossimo biennio, si arricchirà con nuovi appuntamenti e occasioni di incontro e riflessione su un tema centrale come quello della lotta allo spreco e della sensibilizzazione al riuso e al riciclo".