Al via stasera i "Venerdì in Rocca". Visite, musica, conferenze e teatro

SANTA MARIA A MONTE

Con l’estate alle porte, il Comune di Santa Maria a Monte lancia il cartellone dei Venerdì in Rocca, undicesima edizione. Nel programma un’offerta ricca e variegata, con eventi culturali finalizzati ad animare il cuore del borgo medievale di Santa Maria a Monte. Ogni venerdì sera, da oggi, 6 giugno, fino al 25 luglio, a partire dalle 21,30, sarà il suggestivo scenario dell’area archeologica La Rocca ad ospitare la programmazione estiva. La rassegna verrà inaugurata stasera con le sempre affascinanti visite guidate alla città sotterranea, mentre i 730 anni dalla sua realizzazione saranno l’occasione il 13 giugno per una conferenza sulla Madonna col Bambino, tenuta dal professor Marco Collareta. Sono previsti spettacoli teatrali (uno comico dal titolo "Ma sulle donne l’Alighieri ce l’avrà raccontata giusta?" presentato il 20 giugno da Hystrio Teatro, l’altro il 18 luglio una commedia ispirata alla vita di Van Gogh, "Frammenti d’amore", messo in scena da Krios Teatro), conferenze sulla storia locale (la Seconda Guerra Mondiale a Santa Maria a Monte, il 27 giugno con il professor Gianluca Fulvetti) e sulla letteratura (l’11 luglio con il professor Floriano Romboli che parlerà del "Cantico delle Creature" a 800 anni dalla sua composizione). In cartellone, inoltre, serate musicali (una rassegna canora dedicata al revival anni 60-70-80 il 4 luglio), fino ad arrivare alle Notti dell’Archeologia, abbinate all’osservazione delle stelle in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Tavolaia (25 luglio). Ciascuna delle serate sarà ad ingresso libero e gratuito, tranne quella dedicata alla visita dei sotterranei il 6 giugno, per partecipare alla quale servirà la prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare al 333 3495168 o scrivere una mail a [email protected].