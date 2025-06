Il maxicantiere e i ristori: "Un segnale di apertura"

Commercianti pronti al dialogo, dopo che il Comune ha dato il via libera ai ristori per i commercianti danneggiati dal maxi cantiere in centro. "Un segnale di apertura che apprezziamo e che dimostra attenzione nei confronti dei commercianti penalizzati da interventi di riqualificazione sicuramente importanti e strategici per il futuro di San Miniato, ma che stanno causando notevoli disagi a molte attività, tanto per la carenza di parcheggi quanto per l’oggettiva difficoltà nel raggiungere il centro – dice il presidente di Confcommercio San Miniatio, Giovanni Mori – . Appena deliberato l’intervento ci rendiamo immediatamente disponibili al confronto con l’amministrazione, in modo da definire scrupolosamente entità e criteri per l’erogazione dei contributi". "Una buona notizia alla quale auspichiamo segua un deciso cambio di passo verso la fine degli interventi – spiega il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli –. Ringraziamo il Comune per lo stanziamento dei ristori, chiedendo allo stesso tempo un ulteriore sforzo prevedendo l’esenzione dal pagamento della Cosap per gli operatori ambulanti, che purtroppo fin dall’inizio dei lavori sono stati penalizzati e hanno visto calare l’affluenza al mercato in modo importante".

C. B.