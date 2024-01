Sei intossicati dal monossido. Tra loro anche due bambini. La causa il barbecue in casa

CHIANNI

Quattro adulti e due bambini, uno dei quali molto piccolo, sono rimasti intossicati nella loro casa di Chianni a causa del monossido di carbonio. I sei sono stati soccorsi poco dopo la mezzanotte di martedì dai sanitari e volontari del 118. Tutti presentavano importanti sintomi gastrointestinali e sonnolenza.

I vigili del fuoco hanno riscontrato, nella cucina, la presenza di un braciere per il barbecue. Quasi certamente, anche se sono in corso ulteriori accertamenti, la famiglia aveva cucinato pietanze alla brace fuori dalla casa e poi qualcuno ha riportato dentro l’abitazione il braciere senza aspettare che la brace si fosse spenta completamente. Questi tizzoni ancora accesi hanno consumato l’ossigeno nelle stanze dell’abitazione provocando la formazione del monossido.

Nessuno dei sei intossicati è in pericolo di vita. Tutti hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari dell’ospedale Lotti dove sono stati ricoverati. L’intervento dei vigili del fuoco c’è stato intorno all’una della notte, dopo che i sanitari avevano già provveduto a trasportare in ospedale gli intossicati. I pompieri hanno subito accertato la presenza di monossido con la strumentazione a loro disposizione e provveduto a mettere in sicurezza e aerare gli ambienti.

A differenza di altre volte, quando il monossido era sprigionato da bracieri utilizzati per scaldarsi, questa volta è stata una disattenzione di uno dei componenti della famiglia che ha portato in casa il barbecue mentre con la brace ancora accesa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Chianni e della compagnia di San Miniato per i rilievi di loro competenza.

g.n.