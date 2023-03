Scuole sicure Telecamere e prevenzione

Contrasto allo spaccio e sicurezza di giovani e giovanissimi. E’ il sindaco Giulia Deidda ad illustrare le azioni che si concettizzeranno a Santa Croce a seguito della sottoscrizione, con la Prefettura di Pisa, del protocollo d’intesa "Scuole Sicure": un finanziamento che il Ministero dell’Interno ha riservato ai comuni, e dedicato alla prevenzione e al contrasto della attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone vicine alle scuole. "Con queste risorse saranno installati due sistemi di videosorveglianza nelle zone di giardini e spazi pubblici di Staffoli, a ridosso della scuola primaria “Torello della Maggiore” e della scuola media “Nelson Mandela”– spiega il primo cittadino –. Sono aree che in passato sono state attenzionate come luoghi sensibili, spesso segnalate anche per sospette frequentazioni notturne e che, data la vicinanza alle scuole, abbiamo valutato importante dotare di uno strumento in più di controllo". "Le risorse a noi destinate, 13mila euro, stanno utilizzate anche per organizzare una campagna di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti rivolta alle scuole – prosegue Deidda , un dramma purtroppo ancora molto attuale, come le vicende dei vicini boschi delle Cerbaie testimoniano, sul quale è bene non abbassare mai la guardia nonostante i segnali del nostro territorio siano positivi". Non a caso, proprio nelle Cerbaie, si susseguono da settimane blitz delle forze dell’ordine e delle polizie municipali dei Comuni interessanti (come Santa Croce e Castelfranco) per liberare l’area dai pusher.

"Ringrazio l’ufficio tecnico del Comune di Santa Croce e la polizia municipale – conclude il sindaco – che hanno collaborato per tutto l’iter approvativo con lo scopo di dotare il nostro territorio di ulteriori strumenti per il benessere dei nostri cittadini e delle nostre cittadine".

C. B.