Scuole, impianti sportivi e strade: "Faremo investimenti per 9 milioni"

Circa 9 milioni di euro sono destinati ad investimenti sul territorio. "I principali interventi del 2025 riguardano opere stradali per circa 400mila euro di manutenzione ordinaria e straordinaria e di circa 600mila euro per la realizzazione della rotatoria fra via Guerrazzi e la Tosco Romagnola - ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco -. Proseguono i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, anche grazie ad un finanziamento ministeriale. Proseguiranno anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole, asili nido, impianti sportivi e cimiteri". Nello specifico, per quanto riguarda le scuole, inoltre, verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria alla scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola (150mila euro), infine, i proventi derivanti dal fotovoltaico di Roffia, ovvero 74mila euro, saranno utilizzati per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nelle scuole. "Tra le principali opere in via di attuazione, ci sono la frana di via Bagnoli, il rifacimento di Piazza del Duomo e la riqualificazione dell’impianto sportivo di Fontevivo - precisa Greco -. Con risorse proprie, invece, saranno attuati gli interventi per la realizzazione della palestra di San Miniato Basso e la riqualificazione del manto erboso del campo sportivo “Pagni”. Sono inoltre stati richiesti alcuni finanziamenti per la realizzazione del nuovo ponte nella frazione di Isola, per il consolidamento del fronte collinare con conseguente realizzazione di un ampliamento del parcheggio del sulla Valle di Cencione in centro storico, per l’esecuzione della nuova palestra di San Miniato Basso e per altri agli interventi di difesa del suolo relativi al consolidamento su alcune delle frane presenti sul nostro territorio come quelle di via Catena, via Poggio a Pino, via Gello e Poggio di Cecio - e conclude -. Nel 2025 saranno portati avanti altri cantieri, progetti finanziati negli anni precedenti, sia da Pnrr, sia da fondi regionali, oppure risorse proprie. Primo su tutti quello della scuola di Ponte a Elsa, di cui prevediamo la fine dei lavori entro la fine del 2025 e la possibilità di utilizzare il nuovo plesso all’inizio del 2026". Poi il restauro della chiesa di San Rocco, la conclusione dei lavori in piazza del Popolo e via Conti e la riqualificazione di viale Don Minzoni.

C. B.