Scuolabus e bus, le novità. Autolinee rinnova la flotta. E il Comune svela gli orari

PONTEDERA

Autobus e scuolabus, ecco tutte le novità per il trasporto su gomma che interesseranno Pontedera e la Valdera in vista della prima campanella. Autolinee toscane annuncia 8 nuovi bus interurbani per il bacino territoriale di Pontedera e dei comuni della Valdera e della Valdicecina. I nuovi bus sono arrivati in questi giorni nel parco mezzi di Autolinee Toscane alla vigilia della riapertura delle scuole e della ripartenza degli orari del servizio invernale e scolastico che scatteranno da lunedì 16 settembre.

Si tratta di autobus Iveco, modello Crossway Line NF, da 12 metri di lunghezza, con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro 6 step E, ovvero di ultima generazione dai minimi livelli inquinanti. I nuovi bus hanno una capienza di 76 persone (che diventano 74 nel caso di occupazione dello spazio per persone a ridotta mobilità), di cui 49 sedute. Prevista la pedana per agevolare la salita a bordo di persone diversamente abili, nonché la dotazione di sicurezza di bordo con videosorveglianza interna ed esterna, sistema di conteggio passeggeri e tecnologia Avm per il controllo da remoto della flotta. Prevista anche la protezione del posto guida dell’autista. L’acquisto di questo lotto di bus è co-finanziato dalla Regione Toscana.

Il Comune di Pontedera fa invece sapere di aver inviato le comunicazioni alle famiglie che usufruiranno del servizio scuolabus. Il servizio di trasporto per le scuole del Comune di Pontedera sarà attivo dal 16 settembre secondo un piano elaborato sulla base delle domande pervenute e accolte e degli orari provvisori delle scuole. Il piano segue gli orari di entrata e uscita concordati con i singoli istituti: dal 16 settembre al 28 settembre è in vigore l’orario provvisorio. Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, le classi prime (infanzia, primaria, secondaria I grado) avranno un’organizzazione oraria diversa per cui non è previsto il servizio di trasporto in andata, mentre è invece garantito il ritorno nell’orario di uscita. Dal 30 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni negli istituti comprensivi e avrà inizio il servizio di refezione scolastica. Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo sarà dunque comunicato con le stesse modalità il piano di trasporto valido fino a fine anno scolastico.