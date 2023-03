Scuola Secondaria di primo grado "da Morrona" di Terricciola

Lo sport esiste da quando l’umanità ha mosso i suoi primi passi e ha svolto una pluralità di funzioni: preparazione alla caccia e al combattimento, diplomatica e politica, semplice divertimento per i popoli e strumento economico. Ormai lo sport è diffuso in tutto il mondo, si è diramato in tante tipologie dando la possibilità alle persone di divertirsi ma allo stesso tempo di mantenere un fisico perfetto ed equilibrato. Quasi tutti i ragazzi di oggi praticano sport per realizzare i propri sogni e diventare come i loro idoli.

Gli sport praticati di più in Italia sono: calcio 34%, nuoto 29%, ciclismo 26%, tennis 20%, sci 26%, pallavolo 14%, pallacanestro 13%, atletica 10%. Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondamentali della società, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.

Nella nostra classe i nostri compagni praticano differenti sport per molte ragioni. Alisia: "Io pratico ginnastica ritmica perché la mia mamma mi ha trasmesso la passione per questo sport"; Siria: "Io pratico danza perché è uno sport che mi appassiona molto"; Anastasia: "Io pratico danza perché è uno sport che mi fa divertire moltissimo"; Younes: "Io pratico ginnastica artistica perché mi piace fare cose spericolate e perché mi fa divertire tantissimo"; Federico: "Io pratico calcio perché stavo tanto in casa davanti al computer e la mia mamma ha deciso di farmi iniziare uno sport"; Alberto: "Io pratico calcio perché mi da molta soddisfazione"; Giulio: "Io pratico calcio per inseguire il mio sogno di diventare calciatore; infatti è da otto anni che faccio calcio"; Ryan: "Io pratico boxe per sfogarmi, per divertirmi e perché mi ero stancato del nuoto"; Andrea: "Io pratico basket perché è un gioco molto entusiasmante e movimentato"; Gabriele: "Io pratico basket perché dopo aver provato molti sport, il mio compagno Andrea, mi ha fatto venire la voglia e mi sono convinto che è lo sport adatto a me"; Diletta; "Io pratico pattinaggio perché mi diverte e mi fa sfogare, facendomi stare meglio e aiutandomi ad esprimere le mie emozioni"; Anastasia: "Io pratico la pallavolo perché mi è piaciuto da sempre, quindi ho deciso di iniziare questo nuovo sport in modo serio e con una vera squadra"; Sara: "Io pratico equitazione perché amo i cavalli e ho questa passione fin da piccola tramandata dai miei genitori, in particolare da mio padre". L’unica eccezione è il nostro compagno Alessandro: "Io non pratico sport perché momentaneamente non ho voglia di farlo".